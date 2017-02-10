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«Амкар» в Турции проиграл сборной Узбекистана

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Амкар, Узбекистан
Сегодня, 19:29 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

«Амкар» в рамках зимнего сбора в Турции проиграл в контрольном матче сборной Узбекистана со счетом 0:1.

«Амкар»: Хомич (Будаков 70), Занев, Зайцев, Милькович, Конде, Комолов (Анене 65), Гиголаев (Идову 60), Костюков, Огуде (Йовичич 46), Гол, Бодул (Салугин 60).

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