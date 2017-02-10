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Клопп: «Я не вижу физических проблем у игроков „Ливерпуля“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Клопп Юрген
Сегодня, 19:37 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не считает, что у его команды ухудшились результаты из-за физических проблем и усталости.

«Не было никаких признаков, что случится нечто такое, что произошло в игре с „Халл Сити“. Я не вижу физических проблем. Во втором тайме мы даже лучше играли. Конечно, я недоволен этим. Даже если бы мы победили при такой игре, я был бы зол. Впереди у нас „Тоттенхэм“. Нужно отдать все. Это жесткий противник. Если будем играть так, как в первом тайме с „Халлом“, у нас не будет шансов».

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