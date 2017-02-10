Клопп: «Я не вижу физических проблем у игроков „Ливерпуля“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не считает, что у его команды ухудшились результаты из-за физических проблем и усталости.

«Не было никаких признаков, что случится нечто такое, что произошло в игре с „Халл Сити“. Я не вижу физических проблем. Во втором тайме мы даже лучше играли. Конечно, я недоволен этим. Даже если бы мы победили при такой игре, я был бы зол. Впереди у нас „Тоттенхэм“. Нужно отдать все. Это жесткий противник. Если будем играть так, как в первом тайме с „Халлом“, у нас не будет шансов».