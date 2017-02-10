Зидан ждёт возвращения Бэйла в начале марта

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о ходе восстановления полузащитника Гарета Бэйла.

«Я надеюсь, Бэйл будет готов играть до ответного матча Лиги чемпионов с „Наполи“, который состоится 7 марта. Гарет хорошо тренируется, работает с энтузиазмом. Ему не хватает пока только тренировок с командой, что очень важно».