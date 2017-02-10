Зидан ждёт возвращения Бэйла в начале марта
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Реал, Зидан Зинедин , Бэйл Гарет
Сегодня, 19:41 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о ходе восстановления полузащитника Гарета Бэйла.
«Я надеюсь, Бэйл будет готов играть до ответного матча Лиги чемпионов с „Наполи“, который состоится 7 марта. Гарет хорошо тренируется, работает с энтузиазмом. Ему не хватает пока только тренировок с командой, что очень важно».
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Блин сколько можно травмироваться... вроде здоровый малый...а с момента перехода в Реал, половину времени проводит на больничном...!
Неймар на своих спичечных ногах, и то по крепче будет... хотя и получает по ногам больше всех...!
Здоровья Бейла!
А то португальский псевдолидер гол забить не в состоянии, а клуб уже вылетел из одного турнира.