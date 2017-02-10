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Зидан ждёт возвращения Бэйла в начале марта

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Реал, Зидан Зинедин , Бэйл Гарет
Сегодня, 19:41 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о ходе восстановления полузащитника Гарета Бэйла.

«Я надеюсь, Бэйл будет готов играть до ответного матча Лиги чемпионов с „Наполи“, который состоится 7 марта. Гарет хорошо тренируется, работает с энтузиазмом. Ему не хватает пока только тренировок с командой, что очень важно».

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