Моуриньо: «МЮ нужны ещё три или четыре новичка»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал о планах по кадровым перестановкам после окончания сезона.

«Понятно, что нашей команде, как и любой другой, требуются изменения. Но у нас хороший потенциал, хорошие игроки, которые развиваются. Полагаю, нам для усиления понадобятся три или четыре новичка. Летнее трансферное окно будет спокойным: кто-то уйдет, кто-то придет. Мы не станем продавать и покупать по семь игроков. Ибрагимович? Я уверен, что он останется. Он пришел с намерением остаться на два года. Златан понимает, что в следующем сезоне мы будем сильнее».