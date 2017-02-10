«Уфа» подписала 18-летнего воспитанника «Спартака»
Сегодня, 20:52 | Источник: ФК "Уфа" | Редакция: Сергей Иванов
«Уфа» объявила о подписании контракта с защитником Виктором Патрашко. 18-летний игрок подписал договор на 3,5 года. Он ранее играл в чемпионате Молдавии, но является воспитанником «Спартака», в академии которого провел три года.
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