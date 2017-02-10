«Спартак» сыграл вничью с «Осиеком»

В рамках зимнего сбора «Спартак» сыграл вничью с хорватским «Осиеком» - 1:1. Гол в составе москвичей на 49-й минуте забил Квинси Промес, а пропустили спартаковцы на 88-й минуте.

«Спартак»: Селихов, Маурисио (Хомуха 80), Кутепов (Ещенко 46), Боккетти (Фернандо 46), Джикия, Мельгарехо, Ананидзе, Глушаков (Зуев 46), Леонтьев, Промес, Зе Луиш (Давыдов 80).