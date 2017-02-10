«Спартак» сыграл вничью с «Осиеком»
Сегодня, 20:54 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В рамках зимнего сбора «Спартак» сыграл вничью с хорватским «Осиеком» - 1:1. Гол в составе москвичей на 49-й минуте забил Квинси Промес, а пропустили спартаковцы на 88-й минуте.
«Спартак»: Селихов, Маурисио (Хомуха 80), Кутепов (Ещенко 46), Боккетти (Фернандо 46), Джикия, Мельгарехо, Ананидзе, Глушаков (Зуев 46), Леонтьев, Промес, Зе Луиш (Давыдов 80).
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Громко)
Осиек обыграл пражскую Спарту,которая вынесла Газпром в одну калитку.Как там Луческу,матч с хорватами не планирует?)
Но это не главное - главное игра, а она смотрелась... тактически грамотно играли почти всю встречу.
Мельгарехо, Леонтьева и Давыдова - плиз на выход!
Ещенко замену в лице Тигиева, Джикию наигрывать в основу.
Чемпиньон опять облажался! Бугагага
А в целом нормальный матч,по движению неплохо и это под нагрузками сборов.К весне ребята будут в полном порядке.
О чем речь,от их мнения многое зависит !
Чего их ждать, они уже в первых рядах!))
Селихов расстроил.
Вот так вот и уплывают очки и победы,а потом годами про Аек нам втирают мозги.