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«Спартак» сыграл вничью с «Осиеком»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Спартак М, Осиек
Сегодня, 20:54 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В рамках зимнего сбора «Спартак» сыграл вничью с хорватским «Осиеком» - 1:1. Гол в составе москвичей на 49-й минуте забил Квинси Промес, а пропустили спартаковцы на 88-й минуте.

«Спартак»: Селихов, Маурисио (Хомуха 80), Кутепов (Ещенко 46), Боккетти (Фернандо 46), Джикия, Мельгарехо, Ананидзе, Глушаков (Зуев 46), Леонтьев, Промес, Зе Луиш (Давыдов 80).

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