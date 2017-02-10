«Арсенал» может сменить Венгера на Спаллетти
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Арсенал, Рома, Спаллетти Лучано , Аллегри Массимилиано , Тухель Томас
Сегодня, 20:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Руководство «Арсенала» продолжает изучать потенциальных кандидатов на место нынешнего наставника команды Арсена Венгера. В число претендентов на это место вошел главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти. Специалист пока не ведет переговоры о продлении контракта с «Ромой».
Также «Арсенал» присматривается к Массимилиано Аллегри из «Ювентуса» и Томасу Тухелю из дортмундской «Боруссии».
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