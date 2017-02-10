«Арсенал» может сменить Венгера на Спаллетти

Руководство «Арсенала» продолжает изучать потенциальных кандидатов на место нынешнего наставника команды Арсена Венгера. В число претендентов на это место вошел главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти. Специалист пока не ведет переговоры о продлении контракта с «Ромой».

Также «Арсенал» присматривается к Массимилиано Аллегри из «Ювентуса» и Томасу Тухелю из дортмундской «Боруссии».