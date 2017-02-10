Билялетдинов: «Давно пропускаю слова Карпина мимо ушей»

Полузащитник Динияр Билялетдинов выразил свое мнение о способностях Валерия Карпина как футбольного эксперта.

«Слушал я его пару раз. Нравится — на здоровье. Мне есть чем ответить Георгичу, но уже устал, если честно, от его упоминаний. Давно пропускаю слова Карпина мимо ушей. Неинтересно.

У Карпина проблемы со счетом, наверное. У меня таких проблем нет, и добавить к этому нечего. Мое отношение к Карпину все знают. Может говорить, что угодно, – оно не поменяется.

Его отношение ко мне, наверное, такое же, но мне по барабану. Если человек неприятен, это навсегда. Никаких компромиссов».