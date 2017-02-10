Билялетдинов: «Давно пропускаю слова Карпина мимо ушей»
Сегодня, 21:44 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник Динияр Билялетдинов выразил свое мнение о способностях Валерия Карпина как футбольного эксперта.
«Слушал я его пару раз. Нравится — на здоровье. Мне есть чем ответить Георгичу, но уже устал, если честно, от его упоминаний. Давно пропускаю слова Карпина мимо ушей. Неинтересно.
У Карпина проблемы со счетом, наверное. У меня таких проблем нет, и добавить к этому нечего. Мое отношение к Карпину все знают. Может говорить, что угодно, – оно не поменяется.
Его отношение ко мне, наверное, такое же, но мне по барабану. Если человек неприятен, это навсегда. Никаких компромиссов».
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