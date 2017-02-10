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«Наполи» - «Дженоа»: стартовые составы

Матч: НаполиНаполи-:-ДженоаДженоа
Начало матча: Сегодня, 22:45
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:09 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Дженоа» на матч 24-го тура чемпионата Италии.

«Наполи»: Рейна, Альбиоль, Маджо, Кулибали, Гулам, Гамшик, Джаккерини, Зелиньски, Диавара, Мертенс, Инсинье.
Запас: Рафаэл, Стринич, Аллан, Жоржиньо, Максимович, Кирикеш, Сепе, Рог, Паволетти, Миланезе, Милик.

«Дженоа»: Ламанна, Бурдиссо, Джентилетти, Муньос, Велозу, Ригони, Лазович, Хильемарк, Лаксальт, Палладино, Симеоне.
Запас: Бегетто, Эденилсон, Кофи, Таарабт, Орбан, Пандев, Морозини, Зима, Пинилья, Рубиньо, Катальди, Нинкович.

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