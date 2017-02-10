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Месси подписал новый контракт с Adidas

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Барселона, Месси Лионель
Вчера, 22:46 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, чьи футболки продавались в 2016 году лучше всего, подписал новый контракт с Adidas. Детали сделки не разглашаются. Месси лишь сообщил, что «счастлив продолжить сотрудничество еще на долгие годы».

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