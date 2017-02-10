Месси подписал новый контракт с Adidas
Вчера, 22:46 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, чьи футболки продавались в 2016 году лучше всего, подписал новый контракт с Adidas. Детали сделки не разглашаются. Месси лишь сообщил, что «счастлив продолжить сотрудничество еще на долгие годы».
Другие материалы по теме:
Вчера
Александр Чистяков
«Соккер.ру» изучил карьеры футболистов, выступающих в пяти ведущих первенствах Европы, и выбрал десятку игроков с самым продолжительным стажем работы на одном месте.
14:32 Фото Руни - самый высокооплачиваемый футболист АПЛ 45
12:24 Барцальи пропустит 2 недели 2
Или войдите через