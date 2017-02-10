Месси подписал новый контракт с Adidas

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, чьи футболки продавались в 2016 году лучше всего, подписал новый контракт с Adidas. Детали сделки не разглашаются. Месси лишь сообщил, что «счастлив продолжить сотрудничество еще на долгие годы».