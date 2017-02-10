Гвардиола: «Лам сыграл особую роль в моей карьере»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Гвардиола Хосеп , Лам Филипп
Вчера, 22:49 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал новость о том, что капитан «Баварии» Филипп Лам завершит карьеру летом.
«Лам сыграл особую роль в моей карьере. Мне было непросто из Каталонии перебраться в Мюнхен, адаптироваться к новым высоким требованиям „Баварии“. В этом аспекте он мне очень помог, и на поле, и за его пределами. Это один из лучших игроков, которых я когда-либо тренировал. Он может играть на десяти разных позициях. Лам прекрасно понимает игру».
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