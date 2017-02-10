Гвардиола: «Лам сыграл особую роль в моей карьере»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал новость о том, что капитан «Баварии» Филипп Лам завершит карьеру летом.

«Лам сыграл особую роль в моей карьере. Мне было непросто из Каталонии перебраться в Мюнхен, адаптироваться к новым высоким требованиям „Баварии“. В этом аспекте он мне очень помог, и на поле, и за его пределами. Это один из лучших игроков, которых я когда-либо тренировал. Он может играть на десяти разных позициях. Лам прекрасно понимает игру».