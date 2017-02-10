Консейсау: «„Марсель“ - лучшая команда Франции наряду с „Монако“»

Главный тренер «Нанта» Сержиу Консейсау считает, что «Марсель» сейчас является лучшей командой во Франции.

«„Марсель“ не всегда стабилен, но в целом обладает отличной игрой. Эта команда сильна физически, динамична, имеет отличных атакующих полузащитников. Это жесткая команда, которая сейчас по качеству состава, пожалуй, лучшая во Франции наряду с „Монако“».