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Консейсау: «„Марсель“ - лучшая команда Франции наряду с „Монако“»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Марсель, Монако, Консейсау Сержиу
Вчера, 22:55 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Нанта» Сержиу Консейсау считает, что «Марсель» сейчас является лучшей командой во Франции.

«„Марсель“ не всегда стабилен, но в целом обладает отличной игрой. Эта команда сильна физически, динамична, имеет отличных атакующих полузащитников. Это жесткая команда, которая сейчас по качеству состава, пожалуй, лучшая во Франции наряду с „Монако“».

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