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Мертенс: «Приняв предложение из Китая, я мог бы обеспечить своих детей и внуков»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: игроки, Наполи, Мертенс Дрис
Вчера, 23:03 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс, который близок к продлению контракта с клубом, признался, что имел предложение из Китая.

«Иногда игроки говорят, что делают выбор всей жизни, ища новый опыт. Но это неправда. Они движимы деньгами. Я хотел бы знать больше об азиатской культуре. Могу ли я повторить путь Витселя? Мы его спрашивали о жизни там. Со своей женой я взвешивал все „за“ и „против“. Там очень много смога, даже тамошняя еда доставляет неудобства. Деньги, которые мне предлагали, конечно, хороши. Я думал об этом целый день и отказался. Но могу сказать, что было сложно отказаться, поскольку этот переход гарантировал бы богатство моим детям и даже внукам».

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