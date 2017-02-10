Мертенс: «Приняв предложение из Китая, я мог бы обеспечить своих детей и внуков»

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс, который близок к продлению контракта с клубом, признался, что имел предложение из Китая.

«Иногда игроки говорят, что делают выбор всей жизни, ища новый опыт. Но это неправда. Они движимы деньгами. Я хотел бы знать больше об азиатской культуре. Могу ли я повторить путь Витселя? Мы его спрашивали о жизни там. Со своей женой я взвешивал все „за“ и „против“. Там очень много смога, даже тамошняя еда доставляет неудобства. Деньги, которые мне предлагали, конечно, хороши. Я думал об этом целый день и отказался. Но могу сказать, что было сложно отказаться, поскольку этот переход гарантировал бы богатство моим детям и даже внукам».