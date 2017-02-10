Александров сменил «Легию» на тульский «Арсенал»

Полузащитник «Легии» и сборной Болгарии Михаил Александров продолжит карьеру в тульском «Арсенале», который расстался с рядом игроков. 27-летний игрок подпишет контракт с туляками после прохождения медосмотра. В нынешнем сезоне Александров провел за «Легию» 7 матчей в чемпионате Польши, забив один гол.