Александров сменил «Легию» на тульский «Арсенал»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Легия, Арсенал Т, Александров Михаил
Вчера, 23:09 | Источник: ФК "Легия" | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Легии» и сборной Болгарии Михаил Александров продолжит карьеру в тульском «Арсенале», который расстался с рядом игроков. 27-летний игрок подпишет контракт с туляками после прохождения медосмотра. В нынешнем сезоне Александров провел за «Легию» 7 матчей в чемпионате Польши, забив один гол.
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