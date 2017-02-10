Киевское «Динамо» подписало Кадара
Вчера, 23:36 | Источник: ФК "Динамо" Киев | Редакция: Сергей Иванов
Вслед за Александаром Пантичем киевское «Динамо» подписало защитника «Леха» и сборной Венгрии Тамаша Кадара. Соглашение с 26-летним игроком заключено на четыре года. Детали сделки не разглашаются.
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