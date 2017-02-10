Мещеряков: «История с подачей заявления Миранчуком странная»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Алексея Миранчука, который подал заявление об уходе, а потом отозвал его.

«Есть ли теперь вероятность продления контракта? Вероятность совершения любого события всегда есть. Вопрос личных соглашений с футболистом не вызывал у нас никаких отторжений, все вопросы в дополнительных условиях, которые являются прежде всего интересом третьей стороны.

Также вероятность того, что поступит предложение, устраивающее все стороны, и Алексей уйдет, есть всегда. То, что футболист забрал заявление об увольнении еще раз подтверждает то, что мы говорим; наверное, товарищи обсудили последствия отдельных шагов.

У нас с Алексеем действующий контракт, и история с подачей заявления странная. Эта история имела бы место при выполнении определенных юридических условий и имела бы определенные юридические последствия. Это с учетом того, что целый ряд юридических условий не был выполнен, хотя он прописан в контракте и во всех правоустанавливающих документах. Мы говорили о том, что история с этим заявлением имела бы негативные последствия для игрока прежде всего».