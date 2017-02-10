«Лацио» продлит контракт с Индзаги, даже если не попадёт в еврокубки

Руководство «Лацио» довольно работой главного тренера команды Симоне Индзаги и хочет предложить ему новый контракт. Со специалистом римляне готовы продлить соглашение, даже если ему не удастся вывести команду в еврокубки. Отметим, что нынешнее соглашение подразумевает автоматическое продление на год, если «Лацио» попадет хотя бы в Лигу Европы.