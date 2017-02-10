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«Лацио» продлит контракт с Индзаги, даже если не попадёт в еврокубки

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: тренеры, Лацио, Индзаги Симоне
Вчера, 23:47 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Руководство «Лацио» довольно работой главного тренера команды Симоне Индзаги и хочет предложить ему новый контракт. Со специалистом римляне готовы продлить соглашение, даже если ему не удастся вывести команду в еврокубки. Отметим, что нынешнее соглашение подразумевает автоматическое продление на год, если «Лацио» попадет хотя бы в Лигу Европы.

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