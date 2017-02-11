Патрашко: «Семака как тренера я не знаю»

Новичок «Уфы» Виктор Патрашко прокомментировал свой переход в этот клуб.

«Считаю, что „Уфа“ — хороший клуб, где молодым ребятам доверяют, дают возможность показать себя. Это мне подходит. Я начинал карьеру в Молдавии, там был в двух клубах. Потом провел три года в академии московского „Спартака“. После этого вернулся в Молдавию, где поиграл один год, и вот обратно приехал в Россию. Семака знаю как хорошего игрока, а как о тренере я о нем ничего не знаю. Думаю, это хороший специалист, раз он работает в профессиональной команде Премьер-Лиги».