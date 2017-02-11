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ЦСКА всё ещё интересуется Оньекуру

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Эйпен, ЦСКА, Оньекуру Анри
Сегодня, 00:26 | Источник: voetbal24.be | Редакция: Сергей Иванов

ЦСКА продолжает интересоваться нападающим «Эйпена» Анри Оньекуру. За 19-летним нигерийцем московский клуб следил давно и готов сделать предложение. Контракт Оньекуру с «Эйпеном» рассчитан до 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 26 матчей, забив 12 голов.

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