ЦСКА всё ещё интересуется Оньекуру

ЦСКА продолжает интересоваться нападающим «Эйпена» Анри Оньекуру. За 19-летним нигерийцем московский клуб следил давно и готов сделать предложение. Контракт Оньекуру с «Эйпеном» рассчитан до 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 26 матчей, забив 12 голов.