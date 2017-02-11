Кавани впервые забил в шести матчах за ПСЖ подряд
Сегодня, 00:29 | Источник: Твиттер Opta | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани в матче чемпионата Франции с «Бордо» побил собственный рекорд. Уругваец отличился голами в этой встрече, забив, таким образом, в шести играх за ПСЖ подряд. Это лучшая серия Кавани с момента перехода в ПСЖ.
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