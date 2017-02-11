Кавани впервые забил в шести матчах за ПСЖ подряд

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани в матче чемпионата Франции с «Бордо» побил собственный рекорд. Уругваец отличился голами в этой встрече, забив, таким образом, в шести играх за ПСЖ подряд. Это лучшая серия Кавани с момента перехода в ПСЖ.