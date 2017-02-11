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Дубль Кавани помог ПСЖ разгромить «Бордо»

Матч: БордоБордо0 : 3ПСЖПСЖ
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:32 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 25-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде обыграл «Бордо» со счетом 3:0.

Бордо, стадион «Матмут Атлантик»

«Бордо» - ПСЖ – 0:3 (0:2)
Голы: Кавани 6, Ди Мария 40, Кавани 47.

«Бордо»: Каррассо, Паллуа, Сабали, Йованович, Гаич, Плашил (Вада 66), Тулалан, Санкаре, Малком (Лаборде 78), Менез (Камано 57), Ролан.
Главный тренер: Жослен Гурвеннек.

ПСЖ: Трапп, Курзава, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Мотта, Верратти (Нкунку 60), Рабьо, Кавани (Бен Арфа 72), Ди Мария (Дракслер 63), Лукас.
Главный тренер: Унаи Эмери.

Предупреждение: Мотта 21. 

Судья: Ренвий (Франция).

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