«Наполи» дома обыграл «Дженоа»

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Наполи» обыграл «Дженоа».

Неаполь, стадион «Сан-Паоло»

«Наполи» - «Дженоа» - 2:0 (0:0)

Голы: Зелиньски 50, Джаккерини 68.

«Наполи»: Пепе Рейна, Маджо, Альбиоль, Гулам, Кулибали, Гамшик (Аллан 75), Джаккерини (Рог 74), Зелиньски, Диавара, Мертенс (Паволетти 78), Инсинье.

Главный тренер: Маурицио Сарри.

«Дженоа»: Ламанна, Бурдиссо, Джентилетти (Орбан 19), Муньос, Ригони, Велозу (Катальди 39), Лазович, Хильемарк, Лаксальт, Палладино (Таарабт 58), Симеоне.

Главный тренер: Иван Юрич.

Предупреждения: Орбан 67, Бурдиссо 80, Рог 90+2.

Судья: Джакомелли (Италия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.