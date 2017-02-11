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«Наполи» дома обыграл «Дженоа»

Матч: НаполиНаполи2 : 0ДженоаДженоа
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:39 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Наполи» обыграл «Дженоа».

Неаполь, стадион «Сан-Паоло»

«Наполи» - «Дженоа» - 2:0 (0:0)
Голы: Зелиньски 50, Джаккерини 68.

«Наполи»: Пепе Рейна, Маджо, Альбиоль, Гулам, Кулибали, Гамшик (Аллан 75), Джаккерини (Рог 74), Зелиньски, Диавара, Мертенс (Паволетти 78), Инсинье.
Главный тренер: Маурицио Сарри.

«Дженоа»: Ламанна, Бурдиссо, Джентилетти (Орбан 19), Муньос, Ригони, Велозу (Катальди 39), Лазович, Хильемарк, Лаксальт, Палладино (Таарабт 58), Симеоне.
Главный тренер: Иван Юрич.

Предупреждения: Орбан 67, Бурдиссо 80, Рог 90+2. 

Судья: Джакомелли (Италия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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