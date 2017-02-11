«Наполи» дома обыграл «Дженоа»
В матче 24-го тура чемпионата Италии «Наполи» обыграл «Дженоа».
Неаполь, стадион «Сан-Паоло»
«Наполи» - «Дженоа» - 2:0 (0:0)
Голы: Зелиньски 50, Джаккерини 68.
«Наполи»: Пепе Рейна, Маджо, Альбиоль, Гулам, Кулибали, Гамшик (Аллан 75), Джаккерини (Рог 74), Зелиньски, Диавара, Мертенс (Паволетти 78), Инсинье.
Главный тренер: Маурицио Сарри.
«Дженоа»: Ламанна, Бурдиссо, Джентилетти (Орбан 19), Муньос, Ригони, Велозу (Катальди 39), Лазович, Хильемарк, Лаксальт, Палладино (Таарабт 58), Симеоне.
Главный тренер: Иван Юрич.
Предупреждения: Орбан 67, Бурдиссо 80, Рог 90+2.
Судья: Джакомелли (Италия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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