Рейтинг@Mail.ru

Гендиректор «Балтики»: «Черевченко вернет надежду многотысячной армии болельщиков»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: мнение, Балтика, Черевченко Игорь
Сегодня, 01:14 | Источник: ФК "Балтика" | Редакция: Павел Молочный

Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая дал понять, что сохраняет надежду на сохранение места в ФНЛ. Клуб, который этой зимой возглавил Игорь Черевченко, после 24 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

«Во-первых, то, что руководство области реально заинтересовано в развитии клуба и готово нам оказывать всемерную поддержку, - сказал Лепсая. - Второй важный фактор — то, что „Балтика“ в российском футболе является определенным брендом, это один из старейших клубов страны, а Калининград прекрасный и футбольный город.

Есть ли надежда на сохранение прописки в ФНЛ? Есть. Вы видите, что уже сегодня „Балтику“ возглавил именитый тренер, который вернет надежду многотысячной армии болельщиков. Игорь Геннадьевич — это первая ласточка. Мы планируем достаточно серьезно обновить и укрепить состав. К руководству Калининградской области сегодня пришли амбициозные люди, которые привыкли побеждать, и такую же задачу они ставят перед нами.

От меня вы никогда не услышите громких обещаний, потому что я привык отвечать за свои слова, но пообещать, что наша команда не будет безвольной — я могу. Ребята будут на поле отдаваться игре на 110 процентов. Сделаем все, чтобы „Балтика“ осталась в ФНЛ».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 01:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
01:33 Генич: «Оценка „Спартаку“ за матч с „Осиеком“ – „удовлетворительно“» 1
00:04 Патрашко: «Семака как тренера я не знаю» 1
Вчера
21:44 Билялетдинов: «Давно пропускаю слова Карпина мимо ушей» 27
Александр Чистяков
ЧМ-2018 близко! Будет ли у сборной базовый клуб?
​Черчесов в интервью подчеркнул, что для него грандиозная помощь, если связки игроков сборной формируются в клубах. «Соккер.ру» ищет главных доноров российской дружины.
Комментариев: 8
15:15 Деменко: «Думаю, между Михаилом Кержаковым и Луческу произошел конфликт» 18
06:19 Геркус: «Хорошо, что Миранчук одумался» 6
03:08 Боков: «Возможно, переименование „Терека“ в „Ахмат“ – правильный шаг» 20
00:52 Черчесов: «Говорили с Мутко о том, что сборная должна играть не только в Москве» 2
09 февраля 2017
16:16 Ещенко: «После прихода в „Спартак“ меня узнают - по-настоящему народная команда» 37
12:04 Игнатьев: «Чанов был очень хорошим человеком и замечательным футболистом» 45
все материалы по этой теме
Турниры