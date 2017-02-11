Генич: «Оценка „Спартаку“ за матч с „Осиеком“ – „удовлетворительно“»

Комментатор Константин Генич, работавший на контрольном матче московского «Спартака» с хорватским «Осиеком» (1:1), оценил игру российского клуба:

«„Спартак“ пока тяжеловато думает, двигается, принимает решения, которые игрокам этого класса в хорошем состоянии даются легко. Пока „Спартак“ под нагрузкой — это не та команда, которую хотелось бы видеть в матчах чемпионата. Станислав Черчесов в программе „Все на Матч!“ говорил, что, например, „Краснодар“, который он видел 2,5 недели назад, и в четверг в Испании — две разные истории. Пусть и играли краснодарцы против слабого соперника. Если именно об игре команды говорить, она легче двигается, появилась резкость…

Общекомандное движение „Спартака“ — как на качелях. Когда правильно двигались и быстрее играли, особенно после выхода Фернандо, было видно, насколько „Спартак“ класснее соперника. Когда подстраивались под темп хорватов, сразу класс нивелировался. Но для первой игры на втором сборе — нормально. Оценка „Спартаку“ — „удовлетворительно“».