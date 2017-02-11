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Ворота «Зенита» в Лиге Европы будет защищать Лодыгин или Бабурин

Матч: АндерлехтАндерлехт-:-ЗенитЗенит
Начало матча: 16.02.2017, 23:05
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Россия: события, Кержаков Михаил, Лодыгин Юрий, Бабурин Егор, Лунёв Андрей
Сегодня, 02:14 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Павел Молочный

После аренды Михаила Кержакова в «Оренбург» петербургский «Зенит» может рассчитывать только на двух вратарей в Лиге Европы. Так как новичок сине-бело-голубых Андрей Лунёв не был дозаявлен на еврокубковый турнир, то ворота «Зенита» в ЛЕ будет защищать Юрий Лодыгин либо Егор Бабурин.

Напомним, по регламенту клуб мог дозаявить не более трех игроков. Главный тренер российской команды Мирча Луческу решил сделать ставку на новоприбывших Бранислава Ивановича, Ибрагима Цаллагова и Эрнани.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» проведет в Брюсселе против «Андерлехта». Встреча состоится 16 февраля в 23:05 по мск.

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