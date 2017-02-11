Черевченко: «Я не волшебник, но приложу все силы, чтобы спасти „Балтику“ от вылета»

Новый наставник «Балтики» Игорь Черевченко, ранее возглавлявший московский «Локомотив», рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона:

«Фамилии потенциальных новичков я назвать не могу — трансферы любят тишину. Подготовить команду за столь короткий срок, конечно, тяжело. И я не соглашусь со словами о низком уровне игроков. Поверьте, в „Балтике“ квалифицированные футболисты. В Сочи я уже познакомился с ребятами, пообщался с ними.

Да, график сбора на Кипре поменялся. Вместо пяти матчей запланировано четыре. Плюс — мы поменяли соперников. Теперь это более-менее сильные команды.

Над какими компонентами игры буду работать в первую очередь? У нас есть определенная программа, но не буду раскрывать все нюансы. Главное — наладить игровую дисциплину.

Да, борьба за выживание в ФНЛ — вызов для меня. Я не волшебник, но приложу все силы, чтобы спасти „Балтику“ от вылета во второй дивизион».

После 24 туров калининградский клуб идет на предпоследнем 19-м месте. От спасительной 15-й строчки «Балтику» отделяет 10 очков при игре в запасе у нальчикского «Спартака», занимающего эту позицию.