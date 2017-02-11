Рейтинг@Mail.ru

Черевченко: «Я не волшебник, но приложу все силы, чтобы спасти „Балтику“ от вылета»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: тренеры, Балтика, Черевченко Игорь
Сегодня, 02:51 | Источник: ФК "Балтика" | Редакция: Павел Молочный

Новый наставник «Балтики» Игорь Черевченко, ранее возглавлявший московский «Локомотив», рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона:

«Фамилии потенциальных новичков я назвать не могу — трансферы любят тишину. Подготовить команду за столь короткий срок, конечно, тяжело. И я не соглашусь со словами о низком уровне игроков. Поверьте, в „Балтике“ квалифицированные футболисты. В Сочи я уже познакомился с ребятами, пообщался с ними.

Да, график сбора на Кипре поменялся. Вместо пяти матчей запланировано четыре. Плюс — мы поменяли соперников. Теперь это более-менее сильные команды.

Над какими компонентами игры буду работать в первую очередь? У нас есть определенная программа, но не буду раскрывать все нюансы. Главное — наладить игровую дисциплину.

Да, борьба за выживание в ФНЛ — вызов для меня. Я не волшебник, но приложу все силы, чтобы спасти „Балтику“ от вылета во второй дивизион».

После 24 туров калининградский клуб идет на предпоследнем 19-м месте. От спасительной 15-й строчки «Балтику» отделяет 10 очков при игре в запасе у нальчикского «Спартака», занимающего эту позицию.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
17:56 Черчесов: «России надо проверить себя на уровне чемпионов» 48
03:48 Семак: «У меня были очень достойные учителя» 16
02:36 Черчесов: «У „Краснодара“ появилась скорость перед игрой с „Фенербахче“» 8
01:08 Семак: «Лимит на легионеров убивает конкуренцию и завышает уровень зарплат» 27
08 февраля 2017
07:08 Каррера: «Естественно, весной это будет „Спартак“, который построил я» 63
04:44 Писарев: «За время переговоров понял, что „Олимпиец“ – очень серьезный клуб» 12
04:11 Каррера: «Возможно, мы неправильно подошли к той встрече с „Крыльями Советов“» 15
02:15 Каррера: «Дал понять всем игрокам, что впереди нас ждут 13 финалов» 17
07 февраля 2017
22:22 Ринат Билялетдинов может возглавить «Спартак» из Юрмалы 18
04:43 Слухи Черевченко возглавит «Балтику» 14
все материалы по этой теме
Турниры