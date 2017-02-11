Юрич: «„Наполи“ превосходит „Реал“ в командной игре»

Главный тренер «Дженоа» Иван Юрич после поражения своей команды от «Наполи» (0:2) в 24-м туре Серии А высказался о грядущем противостоянии команды из Неаполя с мадридским «Реалом» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов:

«В распоряжении „Наполи“ есть невероятные игроки. Я думаю, даже у „Реала“ будут проблемы по сдерживанию Мертенса, набравшего такую форму. „Наполи“ захватывает своей игрой, и я могу сказать, что они превосходят „Реал“ с точки зрения командной игры, и в некоторых случаях, в индивидуальных показателях».