В давке на стадионе в Анголе погибли 17 человек

В городе Уиже на севере Анголы произошла давка на футбольном стадионе. В результате происшествия пострадали, по меньшей мере, 76 человек, 17 из которых погибли.

Давка произошла перед матчем между местным клубом «Санта Рита» и «Рекреативу да Либоло». По словам очевидцев, болельщики, которым не удалось пройти на стадион, постарались проникнуть на игру штурмом, из-за чего и произошла трагедия.

В конце прошлого года футбольная команда из Уганды погибла во время крушения судна на озере Альберт.