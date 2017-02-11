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В давке на стадионе в Анголе погибли 17 человек

Соккер.Ру // Происшествия, Рекреативу да Либоло
Сегодня, 03:34 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Павел Молочный

В городе Уиже на севере Анголы произошла давка на футбольном стадионе. В результате происшествия пострадали, по меньшей мере, 76 человек, 17 из которых погибли.

Давка произошла перед матчем между местным клубом «Санта Рита» и «Рекреативу да Либоло». По словам очевидцев, болельщики, которым не удалось пройти на стадион, постарались проникнуть на игру штурмом, из-за чего и произошла трагедия.

В конце прошлого года футбольная команда из Уганды погибла во время крушения судна на озере Альберт.

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