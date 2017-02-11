Рейтинг@Mail.ru

Шейдаев: «Дюрица и Беро заверили, что „Жилина“ – это большой клуб»

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Жилина, Трабзонспор, Шейдаев Рамиль, Дюрица Ян, Беро Матуш
Сегодня, 04:35 | Источник: ФК "Жилина" | Редакция: Павел Молочный

Бывший нападающий «Зенита» Рамиль Шейдаев, принадлежащий «Трабзонспору», поделился эмоциями от перехода в «Жилину»:

«Рад своему переходу. Для меня это хороший выбор, возможность регулярно играть и приносить пользу моей команде. Я разговаривал со словацкими легионерами „Трабзонспора“, Матушем Беро и Яном Дюрицей, и они заверили меня, что „Жилина“ — большой клуб, который мне подойдет.

Надеюсь, что вместе мы сможем побеждать и в чемпионате, и в еврокубках. Первые впечатления у меня очень хорошие. С нетерпением жду возможности начать играть в новом клубе».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
00:29 Кавани впервые забил в шести матчах за ПСЖ подряд 3
Вчера
23:03 Мертенс: «Приняв предложение из Китая, я мог бы обеспечить своих детей и внуков» 4
22:46 Месси подписал новый контракт с Adidas 9
21:48 Дисквалификация Перишича сокращена, наказание Икарди оставлено в силе 3
Александр Чистяков
Стражи верности. Топ-10 гвардейцев Европы
​«Соккер.ру» изучил карьеры футболистов, выступающих в пяти ведущих первенствах Европы, и выбрал десятку игроков с самым продолжительным стажем работы на одном месте.
Комментариев: 19
17:44 Мареска завершил карьеру в 37 лет 6
14:32 Фото Руни - самый высокооплачиваемый футболист АПЛ 45
13:03 Ди Мария: «В финале ЛЧ было бы здорово встретиться с „Реалом“» 36
12:24 Барцальи пропустит 2 недели 2
09:23 Рауль назвал 5 лучших игроков в истории «Реала» 191
все материалы по этой теме
Турниры