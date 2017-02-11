Шейдаев: «Дюрица и Беро заверили, что „Жилина“ – это большой клуб»
Сегодня, 04:35 | Источник: ФК "Жилина" | Редакция: Павел Молочный
Бывший нападающий «Зенита» Рамиль Шейдаев, принадлежащий «Трабзонспору», поделился эмоциями от перехода в «Жилину»:
«Рад своему переходу. Для меня это хороший выбор, возможность регулярно играть и приносить пользу моей команде. Я разговаривал со словацкими легионерами „Трабзонспора“, Матушем Беро и Яном Дюрицей, и они заверили меня, что „Жилина“ — большой клуб, который мне подойдет.
Надеюсь, что вместе мы сможем побеждать и в чемпионате, и в еврокубках. Первые впечатления у меня очень хорошие. С нетерпением жду возможности начать играть в новом клубе».
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