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Иванович: «Хочу показать всем, что могу играть на высоком уровне еще несколько лет»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Зенит, Иванович Бранислав, Жирков Юрий
Сегодня, 04:55 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Павел Молочный

Новичок «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от первых дней пребывания в петербургском клубе:

«Могу сказать после первых дней: я очень доволен. Я и до этого знал, что „Зенит“ — сильная и классная команда. Теперь это все увидел. Я должен много работать, привыкать к новой схеме, игрокам, тренеру. У каждого тренера разные программы, тренировки. Надеюсь, все получится.

Да, Жирков очень помогает мне в адаптации. Мы подружились в Лондоне, я его хорошо знаю. Юра — мой друг, я благодарю его за помощь.

Когда я увидел предложение „Зенита“, то долго не думал. Хотелось играть на высшем уровне, в команде, которая хочет всегда выигрывать, показывать силу в Европе. Через несколько дней я решился. Очень доволен, что я здесь. Хочу показать всем, что могу играть на высоком уровне еще несколько лет».

Напомним. главный тренер «Спартака» Массимо Каррера недавно заявил, что красно-белые тоже пытались приобрести Ивановича.

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