Японский хавбек попросил о расторжении контракта с «Тенерифе» из-за проблем с адаптацией

Полузащитник «Тенерифе» Гаку Сибасаки обратился к руководству клуба с просьбой о расторжении контракта. Согласно источнику, японец не может адаптироваться к жизни в Испании и хочет вернуться на родину. В клуб из второго испанского дивизиона 24-летний хавбек пришел из «Касимы» 10 дней назад.

Внимание европейских клубов к Сибасаки было приковано после того, как 18 декабря 2016 года в финале Клубного чемпионата мира он оформил дубль в ворота «Реала» (2:4).