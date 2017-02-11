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Японский хавбек попросил о расторжении контракта с «Тенерифе» из-за проблем с адаптацией

Соккер.Ру // Испания. Сегунда 2016/2017, Заграница: игроки, Тенерифе, Касима, Сибасаки Гаку
Сегодня, 05:14 | Источник: Marca.com | Фото: Твиттер ФК "Тенерифе" | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Тенерифе» Гаку Сибасаки обратился к руководству клуба с просьбой о расторжении контракта. Согласно источнику, японец не может адаптироваться к жизни в Испании и хочет вернуться на родину. В клуб из второго испанского дивизиона 24-летний хавбек пришел из «Касимы» 10 дней назад.

Внимание европейских клубов к Сибасаки было приковано после того, как 18 декабря 2016 года в финале Клубного чемпионата мира он оформил дубль в ворота «Реала» (2:4).

 

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