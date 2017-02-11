Японский хавбек попросил о расторжении контракта с «Тенерифе» из-за проблем с адаптацией
Сегодня, 05:14 | Источник: Marca.com | Фото: Твиттер ФК "Тенерифе" | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Тенерифе» Гаку Сибасаки обратился к руководству клуба с просьбой о расторжении контракта. Согласно источнику, японец не может адаптироваться к жизни в Испании и хочет вернуться на родину. В клуб из второго испанского дивизиона 24-летний хавбек пришел из «Касимы» 10 дней назад.
Внимание европейских клубов к Сибасаки было приковано после того, как 18 декабря 2016 года в финале Клубного чемпионата мира он оформил дубль в ворота «Реала» (2:4).
Este jueves (10.00 horas), en el #HRL (puerta abierta), primer entrenamiento de #20GakuShibasaki. #QuieroVivirlo https://t.co/Dwsvlar2Fs pic.twitter.com/aeAREFsrIo
— CD Tenerife (@CDTOficial) 1 февраля 2017 г.
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