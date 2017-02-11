ПСЖ интересуется двумя игроками «Ниццы»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Ницца, Плеа Алассан, Сиприен Вилан
Сегодня, 05:40 | Источник: nicematin.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Ниццы» Алассан Плеа и его одноклубник, хавбек Вилан Сиприен оказались в списке трансферных интересов ПСЖ.
На счету 23-летнего форварда «Ниццы» 11 голов и 2 голевые передачи в 24 матчах французского чемпионата. 22-летний Сиприен за 24 игры забил 6 раз и отдал 3 голевые передачи.
Напомним, парижский клуб ведет переговоры с «Манчестер Сити» по нападающему Серхио Агуэро.
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