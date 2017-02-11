ПСЖ интересуется двумя игроками «Ниццы»

Нападающий «Ниццы» Алассан Плеа и его одноклубник, хавбек Вилан Сиприен оказались в списке трансферных интересов ПСЖ.

На счету 23-летнего форварда «Ниццы» 11 голов и 2 голевые передачи в 24 матчах французского чемпионата. 22-летний Сиприен за 24 игры забил 6 раз и отдал 3 голевые передачи.

Напомним, парижский клуб ведет переговоры с «Манчестер Сити» по нападающему Серхио Агуэро.