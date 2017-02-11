Симеоне может сменить Аллегри на посту наставника «Ювентуса»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: тренеры, Ювентус, Атлетико М, Симеоне Диего , Аллегри Массимилиано
Сегодня, 05:59 | Источник: Tuttosport.com | Редакция: Павел Молочный
Руководство «Ювентуса» рассматривает различные варианты замены главного тренера Массимилиано Аллегри, который, по слухам, уже договорился об уходе из туринского клуба.
Согласно источнику, одной из основных кандидатур для «бьянконери» является наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Его контракт с «матрасниками» истекает в июне следующего года. Сам 46-летний специалист отмечал, что после «Атлетико» он, скорее всего, возглавит «Интер».
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