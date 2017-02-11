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Валенсия: «Я стал намного увереннее в себе благодаря поддержке Моуриньо»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Валенсия Луис-Антонио, Моуриньо Жозе
Сегодня, 06:34 | Источник: Squawka.com | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия доволен своим положением дел в клубе:

«Когда я пришел в клуб, моя цель состояла в том, чтобы остаться здесь как можно дольше и по пути выигрывать трофеи.

Этот сезон проходит очень хорошо для меня. Как я уже говорил, это все благодаря поддержке тренера, который позволил мне чувствовать себя намного увереннее».

Напомним, Валенсия ранее рассказал, как состоялся его переход в МЮ.

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