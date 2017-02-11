Валенсия: «Я стал намного увереннее в себе благодаря поддержке Моуриньо»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия доволен своим положением дел в клубе:

«Когда я пришел в клуб, моя цель состояла в том, чтобы остаться здесь как можно дольше и по пути выигрывать трофеи.

Этот сезон проходит очень хорошо для меня. Как я уже говорил, это все благодаря поддержке тренера, который позволил мне чувствовать себя намного увереннее».

Напомним, Валенсия ранее рассказал, как состоялся его переход в МЮ.