Райт: «Венгер сказал мне, что его время в „Арсенале“ подходит к концу»

Бывший игрок «Арсенала» Иан Райт полагает, что Арсен Венгер покинет пост главного тренера лондонского клуба по окончании текущего сезона:

«Вчера у меня был встреча с Венгером. Мы общались на протяжении нескольких часов. У меня сложилось впечатление, что это — всё… Он и сам упомянул вчера, что его время в „Арсенале“ подходит к концу. Ранее я никогда не слышал от него ничего подобного.

Арсен – замечательный человек, но видно, что он устал. Заметно, что он выглядит измотанным. Знаю, что многие спросят меня, покинет ли он клуб в конце сезона. Я считаю, что он уйдет».

Ранее появилась информация, что одним из кандидатов на пост наставника «Арсенала» является главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти.