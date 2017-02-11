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Райт: «Венгер сказал мне, что его время в „Арсенале“ подходит к концу»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Венгер Арсен
Сегодня, 06:59 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Бывший игрок «Арсенала» Иан Райт полагает, что Арсен Венгер покинет пост главного тренера лондонского клуба по окончании текущего сезона:

«Вчера у меня был встреча с Венгером. Мы общались на протяжении нескольких часов. У меня сложилось впечатление, что это — всё… Он и сам упомянул вчера, что его время в „Арсенале“ подходит к концу. Ранее я никогда не слышал от него ничего подобного.

Арсен – замечательный человек, но видно, что он устал. Заметно, что он выглядит измотанным. Знаю, что многие спросят меня, покинет ли он клуб в конце сезона. Я считаю, что он уйдет».

Ранее появилась информация, что одним из кандидатов на пост наставника «Арсенала» является главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти.

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