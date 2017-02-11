Гол Селезнёва помог «Карабюкспору» обыграть «Бешикташ»
Матч: Карабюкспор2 : 1Бешикташ
Сегодня, 07:52 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Павел Молочный
Украинский форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнёв, перешедший в турецкий клуб из донецкого «Шахтёра», помог обыграть «Бешикташ» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата страны.
Это не первый гол украинца в составе «Карабюкспора». В 18-м туре Селезнёв отметился забитым мячом в ворота «Галатасарая», реализовав пенальти (2:1).
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