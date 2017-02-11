Гол Селезнёва помог «Карабюкспору» обыграть «Бешикташ»

Украинский форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнёв, перешедший в турецкий клуб из донецкого «Шахтёра», помог обыграть «Бешикташ» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата страны.

Это не первый гол украинца в составе «Карабюкспора». В 18-м туре Селезнёв отметился забитым мячом в ворота «Галатасарая», реализовав пенальти (2:1).