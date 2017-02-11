Анчелотти: «„Наполи“ может преподнести сюрприз „Реалу“»
Сегодня, 08:51 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти считает, что «Наполи» вполне может создать «Реалу» проблемы в рамках дуэли в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Если команда забивает семь мячей в Серии А, как она сделала это на прошлой неделе, значит, этот коллектив действительно силен. Я не удивлен такой игрой „Наполи“, наблюдал за ними. Эта команда демонстрирует отличный футбол. Меня удивило, что они смогли удержать на высоком уровне свой атакующий потенциал даже без травмированного Милика.
Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов выглядят довольно сбалансированными, так что тут могут быть некоторые сюрпризы. В дуэли „Наполи“ и „Реала“ я бы не стал говорить, что всё однозначно».
Ранее Анчелотти очертил круг претендентов на победу в ЛЧ.
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