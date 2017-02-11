Моуриньо: «Если Перес захочет купить Де Хеа, он обратится лично ко мне»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо уверен, что в «Реале» не будут вести подковерных игр, если «Королевский клуб» надумает купить голкипера манкунианцев Давида Де Хеа.

«Я не буду говорить о гипотетических вещах. Де Хеа - игрок моей команды. Я счастлив, что он в моей команде, он рад, что работает со мной, вот и вся истина.

Я работал в „Реале“ и остался другом с президентом Пересом и его правой рукой Санчесом. Могу сказать, что мы большие друзья. А друзья всегда открыты и честны. Так что если в конце сезона „Реал“ захочет купить кого-то из МЮ или же наоборот, мы захотим приобрести игрока „Мадрида“, то мы не будем тиражировать это через прессу, а просто обменяемся сообщениями между собой. Так что насчет „Реала“ и их честности я вообще не волнуюсь.

Я знаю, кого хочу видеть в МЮ. Я не собираюсь звонить Вудворду и говорить, чтобы он купил мне Месси. Те игроки, которых я хочу видеть в команде, это вполне реальные цели».