Маркиньос: «ПСЖ сделает всё возможное, чтобы обыграть „Барселону“»

Защитник ПСЖ Маркиньос поделился ожиданиями от домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Нас ждет матч нашей жизни. Исход в таких поединках решают детали, поэтому нужно выложиться на 110 процентов. У ПСЖ нет права на ошибку, ведь в „Барселоне“ есть такие футболисты, которые в одиночку могут решить исход встречи.

Мы знаем, что у них команда высочайшего уровня. ПСЖ сделает всё возможное, чтобы победить их.

Должен признаться, что нас, защитников, ждет очень серьезное испытание в лице Месси, Неймара и Суареса».