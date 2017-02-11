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Маркиньос: «ПСЖ сделает всё возможное, чтобы обыграть „Барселону“»

Матч: ПСЖПСЖ-:-БарселонаБарселона
Начало матча: 14.02.2017, 22:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Маркиньос
Сегодня, 09:18 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник ПСЖ Маркиньос поделился ожиданиями от домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Нас ждет матч нашей жизни. Исход в таких поединках решают детали, поэтому нужно выложиться на 110 процентов. У ПСЖ нет права на ошибку, ведь в „Барселоне“ есть такие футболисты, которые в одиночку могут решить исход встречи.

Мы знаем, что у них команда высочайшего уровня. ПСЖ сделает всё возможное, чтобы победить их.

Должен признаться, что нас, защитников, ждет очень серьезное испытание в лице Месси, Неймара и Суареса».

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