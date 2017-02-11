Маркиньос: «ПСЖ сделает всё возможное, чтобы обыграть „Барселону“»
Сегодня, 09:18 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник ПСЖ Маркиньос поделился ожиданиями от домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
«Нас ждет матч нашей жизни. Исход в таких поединках решают детали, поэтому нужно выложиться на 110 процентов. У ПСЖ нет права на ошибку, ведь в „Барселоне“ есть такие футболисты, которые в одиночку могут решить исход встречи.
Мы знаем, что у них команда высочайшего уровня. ПСЖ сделает всё возможное, чтобы победить их.
Должен признаться, что нас, защитников, ждет очень серьезное испытание в лице Месси, Неймара и Суареса».
Другие материалы по теме:
05:14 Фото Японский хавбек попросил о расторжении контракта с «Тенерифе» из-за проблем с адаптацией 9
Вчера
Александр Чистяков
«Соккер.ру» изучил карьеры футболистов, выступающих в пяти ведущих первенствах Европы, и выбрал десятку игроков с самым продолжительным стажем работы на одном месте.
14:32 Фото Руни - самый высокооплачиваемый футболист АПЛ 47
Или войдите через
А то с Роналду, который кроме как Осасуне раз в месяц забивать ничего не может, далеко не уехать.
Из кубка страны уже слетели из-за этого днища.
Ставка 100%