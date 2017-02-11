Форвард «Ботафого» Сасса не перейдет в «Локомотив»

Нападающий «Ботафого» Сасса не перейдет в «Локо». Московский клуб сделал предложение по 23-летнему футболисту в размере 1.5 млн евро, однако бразильский клуб отказался продавать игрока, запросив 3.5 млн. Контракт форварда истекает в декабре.

В нынешнем сезоне Сасса не вошел в заявку «Ботафого» на Кубок Либертадорес.

Ранее у «Локо» также сорвался трансфер защитника КПР Стивена Колкера.