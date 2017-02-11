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Рибери пропустит первый матч с «Арсеналом»

Матч: БаварияБавария-:-АрсеналАрсенал
Начало матча: 15.02.2017, 22:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Рибери Франк
Сегодня, 10:39 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, скорее всего, не поможет своей команде в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала». Француз не до конца оправился от своей травмы бедра, которую он получил на тренировке. Главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти сообщил, что он не будет рисковать здоровьем Рибери.

Хавбек должен вернуться в строй к поединку с «Гамбургом», который намечен на 25 февраля, а затем уже в полной боевой готовности подойти к ответной игре с «канонирами» (7 марта).

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