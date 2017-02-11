«Барселона» и «Реал» могут провести летний товарищеский матч в Майами

«Барселона» и «Реал» могут летом сыграть друг с другом в рамках товарищеского турнира «Международный кубок чемпионов», который пройдет в Майами. Планируется, что этот поединок откроет реконструированный местный стадион под названием «Хард Рок».

В то же время испанские гранды не любят пересекаться друг с другом во время предсезонных сборов, поэтому вероятность их матча не очень велика.