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«Барселона» и «Реал» могут провести летний товарищеский матч в Майами

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Заграница: события, Барселона, Реал
Сегодня, 10:56 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

«Барселона» и «Реал» могут летом сыграть друг с другом в рамках товарищеского турнира «Международный кубок чемпионов», который пройдет в Майами. Планируется, что этот поединок откроет реконструированный местный стадион под названием «Хард Рок». 

В то же время испанские гранды не любят пересекаться друг с другом во время предсезонных сборов, поэтому вероятность их матча не очень велика.

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