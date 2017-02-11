«Барселона» и «Реал» могут провести летний товарищеский матч в Майами
Сегодня, 10:56 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
«Барселона» и «Реал» могут летом сыграть друг с другом в рамках товарищеского турнира «Международный кубок чемпионов», который пройдет в Майами. Планируется, что этот поединок откроет реконструированный местный стадион под названием «Хард Рок».
В то же время испанские гранды не любят пересекаться друг с другом во время предсезонных сборов, поэтому вероятность их матча не очень велика.
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Сборная Криша? Именно поэтому наверное Криш худший игрок в этой сборной, а сама сборная без него трофеи выигрывает.
Сборная Криша? Именно поэтому наверное Криш худший игрок в этой сборной, а сама сборная без него трофеи выигрывает.
Первый шаг к треблу.
Играть некогда.
Настоящее классико так сказать.
А то встреча с аутсайдерoм не судит большого интереса. Да и арбитры их будут тащить даже в такой товарищеской игре.
Сборная Криша? Именно поэтому наверное Криш худший игрок в этой сборной, а сама сборная без него трофеи выигрывает.
Реал,наказал бы Барселону полюбому.