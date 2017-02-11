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Лебеденко: «Несмотря на возраст, Бердыев всё время развивается»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Лебеденко Игорь, Бердыев Курбан
Сегодня, 11:45 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Хавбек «Терека» Игорь Лебеденко поделился впечатлениями от работы под руководством Курбана Бердыева в «Рубине». Лебеденко защищал цвета казанского клуба в 2011 году.

«Главная черта тренера Бердыева - постоянное развитие. Несмотря на возраст, хотя он подвижный и живой, Бердыев все время развивается. И всплеск „Ростова“, возможно, говорит о том, что Бердыев стал лучше, чем был в „Рубине“.

Он один из самых сильных тренеров в моей карьере. Все-таки я с ним всего год поработал, поэтому выделить его одного не могу. Но за этот год очень многому научился! Он обращает внимание на каждую мелочь – вплоть до техники выполнения передачи.

Единственный тренер, который говорил, что ему все равно, сколько игрокам лет – Бердыев. Наверное, поэтому у него здорово играли и играют опытные футболисты – Навас, Калачев, Шаронов, Медведев».

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