«Ливерпуль» интересуется Начо

Защитник «Реала» Начо попал в сферу трансферных целей «Ливерпуля». В услугах игрока заинтересован лично главный тренер «красных» Юрген Клопп. Ожидается, что «Ливерпуль» предложит за 27-летнего испанца 20 млн евро.

В этом сезоне Начо, которым ранее интересовалась «Рома», провел 12 матчей в Примере и отметился одной голевой передачей.

Соглашение игрока с «Королевским клубом» рассчитано до 2020 года.