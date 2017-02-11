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«Ливерпуль» интересуется Начо

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Реал, Начо
Сегодня, 11:53 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Реала» Начо попал в сферу трансферных целей «Ливерпуля». В услугах игрока заинтересован лично главный тренер «красных» Юрген Клопп. Ожидается, что «Ливерпуль» предложит за 27-летнего испанца 20 млн евро.

В этом сезоне Начо, которым ранее интересовалась «Рома», провел 12 матчей в Примере и отметился одной голевой передачей.

Соглашение игрока с «Королевским клубом» рассчитано до 2020 года.

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