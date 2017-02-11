«Ливерпуль» интересуется Начо
Сегодня, 11:53 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Реала» Начо попал в сферу трансферных целей «Ливерпуля». В услугах игрока заинтересован лично главный тренер «красных» Юрген Клопп. Ожидается, что «Ливерпуль» предложит за 27-летнего испанца 20 млн евро.
В этом сезоне Начо, которым ранее интересовалась «Рома», провел 12 матчей в Примере и отметился одной голевой передачей.
Соглашение игрока с «Королевским клубом» рассчитано до 2020 года.
Другие материалы по теме:
05:40 Слухи ПСЖ интересуется двумя игроками «Ниццы» 0
Вчера
08:24 Слухи «Ювентус» попробует подписать Дугласа Косту 8
09 февраля 2017
20:48 Слухи Энрике заблокировал переход Турана в Китай 59
Или войдите через