«Интер» и «Ювентус» поборются за Санчеса

«Интер» и «Ювентус» планируют устроить летние торги за нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса, сообщают в Италии. Чилиец может быть продан за 50 млн евро, его контракт с «канонирами» рассчитан до лета 2018 года. Санчес начал свое восхождение именно с Серии А, когда ему удалось засветиться в «Удинезе», после чего форварда приобрела «Барселона».

Кроме того, «Интер» и «Ювентус» летом собираются побороться за нападающего «Сассуоло» Доменико Берарди и вингера «Фиорентины» Федерико Бернардески.