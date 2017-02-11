«Интер» и «Ювентус» поборются за Санчеса
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Интер, Ювентус, Арсенал, Санчес Алексис, Берарди Доменико, Бернардески Федерико
Сегодня, 12:06 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
«Интер» и «Ювентус» планируют устроить летние торги за нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса, сообщают в Италии. Чилиец может быть продан за 50 млн евро, его контракт с «канонирами» рассчитан до лета 2018 года. Санчес начал свое восхождение именно с Серии А, когда ему удалось засветиться в «Удинезе», после чего форварда приобрела «Барселона».
Кроме того, «Интер» и «Ювентус» летом собираются побороться за нападающего «Сассуоло» Доменико Берарди и вингера «Фиорентины» Федерико Бернардески.
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