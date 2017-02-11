Гамшик: «„Наполи“ хочет порадовать своих болельщиков в матче с „Реалом“»

Капитан «Наполи» Марек Гамшик поделился ожиданиями от выездного матча с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы будем играть с одной из лучших команд мира, а количество их завоеванных трофеев говорит само за себя.

В предстоящем матче „Наполи“ хочет сыграть в свой футбол и порадовать болельщиков».