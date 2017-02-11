Гамшик: «„Наполи“ хочет порадовать своих болельщиков в матче с „Реалом“»
Сегодня, 12:29 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Капитан «Наполи» Марек Гамшик поделился ожиданиями от выездного матча с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы будем играть с одной из лучших команд мира, а количество их завоеванных трофеев говорит само за себя.
В предстоящем матче „Наполи“ хочет сыграть в свой футбол и порадовать болельщиков».
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Это ты что ли под человека косишь?
Место свое знай.
Удачи Реалу!
Шутки шутками, но матч должен быть сильным. Очень в хорошей форме сейчас Наполи.
А как сказал мне один юзер, к стати очень сильный в прогнозах, - "в этой ЛЧ никто не выглядит неуязвимым"
Аха-ха)
Так что желаю всяческих успехов Наполи против Реала.
Удачи!
С ножом на автомат.
Здесь одной храбрости мало.