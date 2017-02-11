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Гамшик: «„Наполи“ хочет порадовать своих болельщиков в матче с „Реалом“»

Матч: РеалРеал-:-НаполиНаполи
Начало матча: 15.02.2017, 22:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Гамшик Марек
Сегодня, 12:29 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Капитан «Наполи» Марек Гамшик поделился ожиданиями от выездного матча с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы будем играть с одной из лучших команд мира, а количество их завоеванных трофеев говорит само за себя.

В предстоящем матче „Наполи“ хочет сыграть в свой футбол и порадовать болельщиков».

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