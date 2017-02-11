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Мещеряков: «„Локомотиву“ непросто взыскать долг с Диарра»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Диарра Лассана
Сегодня, 13:29 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, как идет процесс с взысканием долга с бывшего игрока москвичей Лассана Диарра. Напомним, перед началом сезона-2014/15 француз не явился на тренировочный сбор, из-за чего клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу на игрока в ФИФА. Палата по разрешению споров федерации признала расторжение контракта законным и обязала футболиста выплатить неустойку в размере 10.5 млн евро.

«С Диарра проблема в том, что денег должен именно он, не клуб, а лично игрок. Поэтому это процесс не быстрый и сложный. Но мы, конечно, надеемся получить эти деньги».

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