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Агент: «Приоритет Шандао - „Спартак“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Локомотив М, Анжи, Шандао
Сегодня, 13:36 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Ролим Кармо, агент защитника «Анжи» Шандао, рассказал, что его клиентом интересуются «Локомотив» и «Спартак», однако для самого футболиста в приоритете именно «красно-белые».

«Я ищу варианты в России, например, „Локомотив“ или „Спартак“. Россия - очень хорошее место, и мы ждем предложений от других команд. Были письма и звонки из „Локомотива“ и „Спартака“. Шандао очень хороший игрок и на данный момент наш приоритет - „Спартак“, и это тот футболист, который как раз нужен „красно-белым“».

Также агент подтвердил, что вариантом не в России остается бразильский «Гремио».

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