Агент: «Приоритет Шандао - „Спартак“»

Ролим Кармо, агент защитника «Анжи» Шандао, рассказал, что его клиентом интересуются «Локомотив» и «Спартак», однако для самого футболиста в приоритете именно «красно-белые».

«Я ищу варианты в России, например, „Локомотив“ или „Спартак“. Россия - очень хорошее место, и мы ждем предложений от других команд. Были письма и звонки из „Локомотива“ и „Спартака“. Шандао очень хороший игрок и на данный момент наш приоритет - „Спартак“, и это тот футболист, который как раз нужен „красно-белым“».

Также агент подтвердил, что вариантом не в России остается бразильский «Гремио».