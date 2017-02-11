Агент: «Приоритет Шандао - „Спартак“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Локомотив М, Анжи, Шандао
Сегодня, 13:36 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Ролим Кармо, агент защитника «Анжи» Шандао, рассказал, что его клиентом интересуются «Локомотив» и «Спартак», однако для самого футболиста в приоритете именно «красно-белые».
«Я ищу варианты в России, например, „Локомотив“ или „Спартак“. Россия - очень хорошее место, и мы ждем предложений от других команд. Были письма и звонки из „Локомотива“ и „Спартака“. Шандао очень хороший игрок и на данный момент наш приоритет - „Спартак“, и это тот футболист, который как раз нужен „красно-белым“».
Также агент подтвердил, что вариантом не в России остается бразильский «Гремио».
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