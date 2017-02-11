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Последний товарищеский матч между «Реалом» и «Барселоной» состоялся более 25 лет назад

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Заграница: события, Барселона, Реал
Сегодня, 14:12 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Сегодня стало известно, что «Барселона» и «Реал» летом могут провести товарищеский матч, в рамках турнира в Майами. Последний раз команды встречались в неофициальном поединке более 25 лет назад, в сентябре 1991 года. 

Единственный раз в истории, когда эти команды играли между собой не в Испании, случился в 1982 году. Тогда на турнире в Венесуэле каталонцы и «сливочные» провели игру друг с другом, а также с «Интером» и «Порту».

Подобные товарищеские матчи были популярными в первой половине ХХ века, однако со временем это стало всё более редким явлением. В самом первом подобном поединке, в 1906 году, победу праздновала «Барселона» (5:2).

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