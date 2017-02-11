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Левандовски: «В 2010 мог перейти в „Блэкберн“, но не улетел в Англию из-за вулкана»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Блэкберн, Бавария, Левандовски Роберт
Сегодня, 14:29 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, что в 2010 году ему поступило предложение от тогдашнего тренера «Блэкберна» Сэма Эллардайса о переходе под знамена «роверс». На то время этот клуб выступал в АПЛ. Левандовски уже купил билет на самолет, чтобы ознакомиться с инфраструктурой клуба, однако перелету помешал исландский вулкан Эйяфьядлайекюдль. Из-за его извержения рейс был отменен.

«Да, была такая возможность. Однажды в Польше я встретил Эллардайса после одной из игр моего „Леха“. Он был готов взять молодого игрока и лично прилетел в Польшу, чтобы поговорить со мной. 

Я хотел ознакомиться с инфраструктурой „Блэкберна“. Думаю, было бы хорошо, если бы этот трансфер все же состоялся, но я не смог вылететь в Англию, поскольку полеты были отменены из-за вулкана.

Изменило ли это мою жизнь? Пожалуй, да. Я вполне мог подписать контракт с английским клубом. А затем уже подоспело предложение от „Боруссии“».

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